-AB'DE LİBYA KONUSUNDA BÖLÜNMÜŞLÜK SÜRÜYOR BRÜKSEL (A.A) - 21.03.2011 - Libya konusunda NATO'da olduğu gibi AB içinde de görüş ayrılıkları sürerken Almanya, Arap Birliği'nden gelen eleştirilerin kendilerini haklı çıkardığını savundu. Libya'ya operasyon konusunda Batı ile ayrı düşmekle eleştirilen Almanya'nın Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, AB'li mevkidaşlarıyla toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Riskleri hesaplayarak Alman askerleriyle katılmamaya karar verdik. Müdahalenin daha üçüncü gününde Arap Birliği'nin bu müdahaleyi eleştirmesi bence iyi nedenlerimizin olduğunu gösteriyor" dedi. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, dün Kahire'de yaptığı açıklamada "Yaşananlar uçuşa yasak bölge hedeflerinden farklılaşıyor. Bizim istediğimiz sivillerin daha fazla bombalanması değil onların korunması" ifadesini kullanmıştı. İspanya Dışişleri Bakanı Trinidad Jimenez ise Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasını ve sivillerin korunması için tüm önlemlerin alınmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararına uyumun aynı zamanda askeri önlemleri de içerdiğini kaydederek, sözlerine açıklık getirmesi için Amr Musa'yla konuşmaya çalışacağını belirtti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Aleksandır Stubb da Arap Birliği'nin eleştirilerinin abartıldığını savundu. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise hafta sonunu toplantılarla geçirmesine rağmen Libya konusunda karar alamayan NATO'dan hızlı davranmasını istedi. Asselborn, Libya'ya işlerin kötü gitmesi halinde müdahale eden koalisyonun sorumluluğu NATO'ya devretmek isteyeceğini belirterek, "Şimdiden kimin ne yapacağına karar vermeliyiz. Çünkü koalisyon ve NATO arasındaki bu oyun tüm uluslararası topluma zarar veriyor" diye konuştu. AB dışişleri bakanlarının Libya'ya yeni yaptırımlar ve insani yardım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması konusunda kararlar alması bekleniyor. -HİNDİSTAN SALDIRILARIN DURDURULMASINI İSTEDİ- Hindistan Dışişleri Bakanı S. M. Krişna, Libya'ya hava akınlarının durdurulmasını istedi. Hintli Bakan, saldırıların masum sivilleri, yabancı vatandaşları ya da diplomatik misyon üyelerini vurma riski bulunduğunu belirttiği basın toplantısında, ''Sürmekte olan hava akınlarından üzüntü duymaktayız'' diye konuştu. Press Trust of India ajansındaki habere göre, Bakan, ''Hindistan bütün tarafları sorunları çözmek için güç, tehdit ve şiddete başvurmaktan vazgeçme çağrısında bulunmaktadır. Sanırım şu anda acil olan silahlı çatışmaya son vermektir'' dedi. -EL KAİDE'DEN MUHALİFLERE UYARI Terör örgütü El Kaide'nin Kuzey Afrika kanadının lideri Abdulmelik Drukdel, Libyalı muhaliflere, Amerika'ya ve ABD'nin, Muammer Kaddafi güçlerini bombalayan uluslararası koalisyondaki rolüne güvenmemeleri uyarısında bulundu. Ebu Musab Abdulvadud olarak da bilinen Drukdel, radikal İslamcılara ait bir internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, şimdilerde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye saldıran aynı Amerika'nın, geçmişte Libyalılara karşı suç işleyen Kaddafi'yi görmezden geldiğini söyledi. Libya'da özgürlük rüzgarlarının esmeye başladığını bildiren Drukdel, Tunuslu, Mısırlı ve Cezayirlilerden de Kaddafi'ye karşı savaşan Libyalı kardeşlerine yardım etmelerini istedi.