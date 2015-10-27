AB'de kayıp kuşak tehlikesi



Almanya'da Bertelsmann Vakfı'nın yaptığı araştırmada, Avrupa Birliği’ndeki ekonomik ve borç krizinden en çok Avrupa'nın çocuk ve gençlerinin etkilendiğini ortaya çıkardı. Buna göre AB’de 18 yaş altı her üç gençten biri (yüzde 27,9) yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Vakfın AB ülkeleri kapsamında her yıl yaptığı Sosyal Adalet Endeksi'ne göre, sadece dört güney Avrupa ülkesi İspanya, Yunanistan, Portekiz ve İtalya’da yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan gençlerin sayısı 2007 yılından bu yana 1 milyon 200 milyon artarak 7 milyon 600 bine çıktı.

Bu gençlerin ülkelerindeki ortalama gelirden yüzde 60 daha az gelirle geçinmek zorunda kalan hanelerde yaşadığına da dikkat çekildi.

Vakıftan "kayıp kuşak" uyarısı

Araştırmada mesleki eğitimi ve işi olmayan 20-24 yaş arası gençlerin büyük bir kısmının da gelecek şansının da zayıf olduğu belirtildi. AB’de gelecek persfektifi olmayan gençlerin sayısının 2008 yılından bu yana artarak 5 milyon 400 bini bulduğu kaydedildi. Araştırmada bu yaş gurubundaki gençlerin geçen yıllar içinde sadece Almanya ve İsveç’te perspektif kazanabildiği belirtildi.

Bertelsmann Vakfı Başkanı Aart De Geus, bu tablonun sonuçları konusunda uyardı ve “Avrupa’nın ne sosyal ne de ekonomik açıdan kayıp bir kuşağı kaldırabilecek durumda değil. AB ve üye ülkeleri gençlerin şansının kalıcı olarak düzeltilmesi için özel çaba göstermesi gerekiyor” diye konuştu.