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Ekonomi

AB'de iki karşıt görüş

TÜSİAD Başkanı Yalçındağ, Parametre programında, Türkiye'nin AB üyeliği yolunda sonuna kadar ilerlemesi gerektiğini savundu. Programı sunan Bulut ise, “AB üyeliğine ina

02 Nisan 2009 03:00

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, CNN TÜRK'te yayınlanan Yiğit Bulut'un sunduğu Parametre programına telefonla katılarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda sonuna kadar ilerlemesi gerektiğini savundu. Bulut ise, AB üyeliğine inanmayan kesimde olduğunu söyledi.

TÜSİAD Başkanı, AB üyeliğinin, Türkiye'nin hem ekonomik hem sosyal hayatta hem de demokratikleşme sürecinde müthiş katkıları olacağını anlattı.

Yalçındağ, "AB ile ilişkiyi sürdürmek, diğer dış politikalara engel değil. AB ile ilişkiler diğer ilişkilerin alternatifi değil. Almanya, Fransa'nın da AB'den başka dış politikası var" dedi.

AB üyeliğine en çok desteğin Türk halkından geldiğine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı, "Geçen seneye kadar bu oran yüzde 75'ti. Bazı AB liderlerinin yakışıksız çıkışları bizi de etkiledi. Ama bu oranın yine yükseleceğine inanıyorum. Bu süreç uzun olacak ama, AB üyeliği hiçbir şeyin alternatifi de değildir" dedi.

Bulut: AB üyeliğine inanmıyorum

Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın sözleri üzerine ise Yiğit Bulut, "Türk halkının yüzde 33'ü Türkiye'nin AB üyeliğine inanmıyor ben de o inanmayan kesimdeyim..." dedi.

Bunun üzerine Yalçındağ, "Halkın desteğini daha geniş bir zaman aralığında değerlendirmek gerek. Oranın yine yükseleceğini düşünüyorum. Şu konuda ben de sizinle hemfikirim; ABD küresel ekonomik krizden daha çabuk çıkacak, Avrupa ise daha yavaştan alıyor" diye konuştu.

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