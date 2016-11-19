AB'de gazetecilere baskı ve tehditte İtalya birinci

Avrupa Birliği ülkeleri arasında basın mensuplarına yönelik tehdit ve baskının en fazla olduğu ülkenin İtalya olduğu açıklandı.

Avrupa Komisyonu tarafından 17-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen Medyada Çoğulculuk ve Demokrasi başlıklı konferansta sunulan rapora göre İtalya'da bu yılın ilk 9 ayında gazetecilere yönelik baskı ve tehdit vakalarının sayısı 92'ye ulaştı.

İkinci sıradaki Fransa'da bu sayının 55, Polonya'da 29, Macaristan'da 28 olduğu belirtildi.

Veriler, İtalya'da basına yönelik baskı vakalarının sayısının gittikçe arttığını da gösteriyor. 2014'te tehdit ve baskı olarak nitelenen 58 vaka, 2015'te ise 82 vaka kayıtlara geçti.

Öte yandan raporda, AB ülkeleri arasında basına yönelik baskıları kayıt altına almak için ortak bir metodoloji bulunmadığı vurgulanarak bazı ülkelerde baskı ve tehditlerin her zaman kayıt altına alınmıyor olabileceğine dikkat çekildi.

İtalyan Gazeteciler Sendikası (FNSI), ülkede medya çalışanlarına yönelik baskıların "suç örgütlerinin, politikacıların, şirketlerin ya da sıradan vatandaşların açık tehditlerinden üstü örtülü baskılara kadar değiştiğini" belirtti.

Sendika, bunların amacının gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemek olduğunu kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in bu yılki raporunda da İtalya'da özellikle yolsuzluk ve mafya konularında araştırma yapan gazetecilerin baskı ve tehditlere maruz kaldığı belirtiliyordu.

Avrupa Komisyonu'ndaki konferansta açıklanan veriler ayrıca, Avrupalıların yüzde 57'sinin ulusal basınlarının siyasi ya da ticari baskılardan muaf olmadığını düşündüğünü ortaya koydu.

Konferansın açılışında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Artık özgür ve çoğulcu bir medyanın varlığına kesin gözüyle bakamayacağımız bir dönemde yaşıyoruz. Medyada çoğulculuğun karşı karşıya olduğu güçlükler, demokratik toplumlarımızın işleyiş şekline derin etkide bulunuyor" dedi