AB'de evlilik dışı doğan bebek sayısı yüzde 35'i aştı

T24- Avrupa Birliği'nde (AB) evli olmadan dünyaya getirilen çocukların oranı son 20 yılda katlanarak, yüzde 35'i aştı.



AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 1990'da yüzde 17,4 olan evlilik dışı doğan çocukların oranı 1998'de yüzde 25,1'e, 2008'de yüzde 35,1'e ulaştı. Evli olmadan çocuk edinme oranında Avrupa ülkeleri arasında yüzde 64,1'le İzlanda başı çekerken, bunu yüzde 59'la Estonya, yüzde 55'le Norveç, yüzde 54,7'yle İsveç, yüzde 52,8'le Slovenya, yüzde 52,6'yla Fransa ve yüzde 51,1'le Bulgaristan izledi.



Avrupa'da evlilik müessesesine en bağlı ülkeler ise evlilik dışı çocuk oranı yüzde 5,9 olan Yunanistan, yüzde 8,9 olan Kıbrıs Rum kesimi, yüzde 12 olan Hırvatistan, yüzde 12,2 olan Makedonya, yüzde 17,1 olan İsviçre, yüzde 17,7 olan İtalya ve yüzde 19,9 olan Polonya.



Evli olmadan çocuk edinme oranı İspanya'da yüzde 31,7, Almanya'da yüzde 32,1, Belçika'da yüzde 39, Hollanda'da yüzde 41,2 ve İngiltere'de yüzde 45,4 olarak hesaplandı. AB'de her bin kişiye düşen evlilik sayısı 1990 yılında 6,3 iken 1998'de 5,1'e ve 2008'de 4,9'a geriledi. Türkiye, yılda bin kişiye düşen evlilik sayısında 9'la Avrupa ülkeleri arasında başı çekerken, evlenme oranı yüksek ülkeler arasında 7,7'le Kıbrıs Rum kesimi, 7,2'yle Makedonya ve Litvanya, 6,9'la Romanya, 6,8'le Polonya ve Danimarka yer aldı.