AB'de en zengin Londra, en fakir Plevne

T24 - Avrupa Birliği’nde (AB) kişi başı gelirde en zengin ve en fakir bölgeler arasındaki fark 12 katı geçiyor.

AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre Londra’da AB ortalamasının yüzde 332’sine çıkan kişi başına gelir, Bulgaristan’ın kuzeybatısındaki Plevne merkezli Severozapaden bölgesinde birlik ortalamasının yüzde 27’sine kadar iniyor.



AB’de kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu diğer bölgeler arasında AB ortalamasının yüzde 266’sı düzeyindeki Lüksemburg, yüzde 223’ü düzeyindeki Brüksel, yüzde 188’i düzeyindeki Hamburg, yüzde 178’i düzeyindeki Bratislavski Kraj (Bratislava) ve yüzde 177’si düzeyindeki Ile de France (Paris ve banliyöleri) öne çıkıyor.

Kişi başına gelirde AB ortalamasının yarısına ulaşamayan en fakir 20 bölgeden 6’sı Romanya, 5’er tanesi Bulgaristan ve Polonya ve 4’ü Macaristan’da bulunuyor.