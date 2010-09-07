AB'de en çok Türk yabancı yaşıyor

T24 - AB'de yaşayan yabancılar arasında ilk sırada Türkler'in yer aldığı belirlendi. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2009 verilerine göre, birlik üyesi ülkelerde toplam "31 milyon 900 bin" yabancı yaşıyor. Bunlar arasında en büyük grubu 2 milyon 400 bin ile Türk vatandaşları oluşturuyor. Türkler'in, ardından Romanyalılar ve Faslılar geliyor.





En fazla yabancı Almanya'da yaşıyor



Avrupa Birliği'nde en fazla yabancı ülke vatandaşına 7 milyon 200 bin ile Almanya ev sahipliği yapıyor.



Almanya'yı İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa izliyor.



Eurostat'a göre, Türkiye'de 103 bin 800 yabancı ülke vatandaşı yaşarken, bunların 45 bin 300'ü Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor.





