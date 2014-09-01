AB’de elektrikli süpürgelere sınırlama geliyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan karar göre, enerji tasarrufu ve gürültüyü azaltmak amacıyla elektrikli süpürgelerin gücü en fazla 1600 Walt olabilecek. Ampullere getirilen sınırlamanın ardından elektrik süpürgeleri için alınan bu karar Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bugünden itibaren uygulanmaya başlarken, Türkiye'de de benzer bir kararın alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, halk arasında düşük Watt’lı süpürgelerin iyi süpüremeyeceği anlayışı hakim olsa da, yeni uygulamadan emiş gücünün etkilenmesinin söz konusu olmadığı belirtiliyor. AB tarafından 12 yıllık bir çalışma sonunda alınan karar, Avrupa ülkelerinin 2030 yılına kadar yüzde 30 oranında enerji tasarrufu sağlanmasını amaçlıyor.

Enerji tasarruflu, düşük Watt’lı süpürgelerin kullanılmasıyla her makinenin 10 yılda ortalama 250 Euro daha az yakacağı hesaplanıyor.

Ağustos ayına kadar piyasaya sürülen ürünlerin satışı yeni uygulamadan etkilenmeyecek. Piyasadaki bu ürünlerin satışı sürecek.

AB’nin bu hedefe ulaşmak için evlerdeki enerji tüketimini düşürecek 30 ürüne daha sınırlama getirmek üzere çalışma yaptığı basına yansıyan haberler arasında.

Yakında AB tarafından sınırlama getirilecek ürünler arasında su ısıtıcıları, mikrodalga fırın, televizyon, cep telefonları gibi ürünler bulunuyor.