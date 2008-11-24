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Ekonomi

AB’de dayanıklı mallar siparişi daraldı

Dayanıklı tüketim malları siparişleri, Eylül ayında, AB'de yüzde 4,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 3,9 azaldı.

24 Kasım 2008 02:00

Dayanıklı tüketim malları siparişleri, Eylül ayında, AB'de yüzde 4,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 3,9 azaldı.

Dayanıklı tüketim malları siparişleri, bir önceki aya göre Eylül ayında, AB'de yüzde 4,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

Eylül siparişleri, Euro Bölgesi'nin büyük ekonomileri Almanya'da yüzde 9,4, İtalya'da yüzde 3,6 ve İspanya'da binde 4 düşerken Fransa'da binde 7 yükseldi.

Eurostat'ın verilerine göre fabrika siparişleri, Ağustos ayında AB'de yüzde 1,7 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 1,5 daralmıştı.

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