

Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel gazetesi Ankara'nın politikalarının uzun vadede kendi başına dert olacağı görüşüne yer veriyor.

“Türkiye herkesi kızdırıp, gücendiriyor. Ülkede giderek artan şiddet turistleri ve yatırımcıları ürkütürken, Ankara yönetimi halihazırdaki kırılgan siyaseti adeta tuzla buz ediyor. Erdoğan, AB Başkanları Juncker ve Tusk'u, eğer AB Türklerin taleplerini yerine getirmezse mültecileri otobüslere doldurup Avrupa'ya yollamakla tehdit ediyor. Bu bir anlığına Türklerin özgüvenini pohpohlayabilir belki. Sonuçta kibirli Avrupalıların bu kez elleri bomboş ve Türkiye'nin işbirliğini umuyorlar. Ancak bunun ileri görüşlü bir yönetim taktiği olmadığı aşikar.”

Neue Osnabrücker Zeitung Merkel'in tutumunda direterek AB'de bir çatlak açtığını ve tek başına kaldığını savunuyor:

"Angela Merkel eğer Avrupa'nın birliği üzerine ant içtiyse, kendi üzerine düşeni yapmalıydı. Ancak öncelikle davetkar politikasının neden olacağı mıknatıs etkisini, ardından küçük ülkelerin konuya bakışını, son olarak da yıllarca AB'nin hor gördüğü Tükiye'nin yardım dilenen AB'ye yönelteceği vicdansız talepleri sezme yetisinden yoksundu. Bu nedenle AB Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki yanlış anlaşılabilecek bir paragrafı değiştirmesi Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Angela Merkel için çok küçük bir zafer. Hangi kelimelerin seçildiği sonucu değiştirmiyor: AB'de bir çatlak açıldı. Çatlağın bir tarafında Almanya, diğer tarafında geri kalan herkes var. Alman-Fransız eksenini soracak olursanız, o da tarihe karıştı. Berlin yönetici rolüne oynayıp, oyunu kaybetti."

Nürnberger Zeitung ise yorumunda gelecek mültecileri kabul etmenin, Suriye ve komşu ülkelerdeki mültecilerin durumunu düzeltmek için harcanacak paradan daha ucuza geleceği savına yer veriyor:

“Avrupa'nın Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki mültecilerin ümitsiz durumunu düzeltmek için çok büyük bir meblağı gözden çıkartması gerekli. Öyle ki onları buraya kabul etmek Almanya'ya daha ucuza gelir. Ayrıca ABD'nin de buna maddi katılımının sağlanması gerekiyor.”

Freiburg'da yayımlanan Badische Zeitung ise Türkiye'nin AB üyeliği konusunda direteceğine dikkat çekiyor:

"Brüksel'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde gece yapılan başa baş görüşme neredeyse Angela Merkel'in 28 AB ülkesi liderleri arasında Türkiye'nin AB'ye katılımına en çok karşı çıkanlardan biri olduğunu unutulacaktı. Ya da belki de şöyle düzeltmek gerekli: Daha önceden öyle olduğunu. Eğer Hristiyan Birlik Ankara'nın tam desteğini istiyorsa bunun bedeli açık ve net bir üyelik perspektifi olacaktır. Merkel’ın bunu yerine propagandasını yaptığı 'imtiyazlı ortaklık" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kandırmaya yetmeyecektir."