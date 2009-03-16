AB'de 'Bayan' yasağı

Avrupa Birliği, cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle "Miss" (bekar kadınlar) ve "Mrs" (evli kadınlar) hitaplarının yasaklanmasına karar verdi.



Uygulamaya karşı çıkan bazı milletvekilleri, "Cinsiyet ayrımcılığını engellemek için yakında 'kadın' ve 'erkek' kelimelerini de yasaklarlarsa şaşmamak lazım" oiyerek tepkilerini dile getirdiler.



Avrupa Parlamentosu milletvekillerine dağıtılan yeni rehbere göre evli ve bekar kadınları ayırmak için kullanılan Miss ve Misses (kısaca Mrs) gibi hitap tarzları siyaseten yanlış sayıldı ve Avrupalı politikacılardan, "toplumsal cinsiyet açısından yansız" bir dil oluşturmaları istendi.



Rehberde, Avrupalı politikacılardan kadınların medeni durumlarını belirten bu kelimeleri kullanmaktan kaçırmaları gerektiği vurgulandı.



Buna göre çeşitli dillerdeki "Madame ve Mademoiselle", "Frau ve Fraeulein" ve "Senora ve Senorita" gibi kelimeler artık kullanılmayacak.



Bu standart kelimeler yerine Avrupalı milletvekillerinden kadınlara isimleriyle hitap etmeleri istendi.



Avrupa Parlamentosu Genel Sekreterliği tarafından gönderilen yeni rehberde ayrıca, sonuna cinsiyeti belli eden sözcüklerin eklendiği kelimelerin de kullanılmaması istendi. Bunlar arasında "devlet adamı" anlamına gelen "statesmen" ve sonunda erkek anlamına gelen bir ek bulunan "sportmen" kelimeleri bulunuyor.



Rehberde, devlet adamı yerine "siyasi lider" sözünün kullanılması önerilirken, cinsiyeti belli eden "policeman" ve "policewomen" yerine sadece polis görevlisi sözünün kullanılması tavsiye ediliyor. Hostes yerine uçuş görevlisi tabirinin kullanılması rehberde tavsiye edilen kelimeler arasında.