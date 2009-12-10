AB'de azınlıklar ayrımcılığa uğruyor

AB ülkelerindeki göçmenler ve azınlıkların 'sarsıcı' boyutta ayrımcılıkla karşı karşıya bulunduğu ve çoğunluğunun da karşılaştıkları bu durumları yetkililere bildiremediği ortaya konuldu.



AB'nin insan hakları kurumu Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA), tüm birlik ülkelerinden 23 bin kişiyle yaptığı araştırmaya göre, bu ülkelerdeki etnik azınlıklar günlük yaşamlarının her alanında, işyerlerinden, okuldaki sınıflarına, hastanelerdeki bekleme yerlerine dek her yerde sürekli olarak ayrımcılığa uğruyorlar.



Ayrımcılıktan en fazla etkilenenlerin Romanlar, ardından Sahra Altı Afrikalılar daha sonra da Kuzey Afrikalılar olduğu belirtilen araştırmada, çıkan sonuçların azınlıkların günlük yaşamlarında karşılaştıkları ayrımcılıkla ilgili sarsıcı kanıtlar ortaya koyduğu kaydedildi.



Ayrımcılığa karşı 2000 yılında yasa çıkaran AB'nin, şimdiye dek konuyla ilgili ilk kez bu çapta bir araştırma yaptığını belirtiliyor.



Araştırmaya liderlik eden Jo Goodey, ortaya çıkan sarsıcı rakamların, ilgilenilmesi gereken bir sorun olduğu gerçeğinin altını çizdiğini vurguladı.



En fazla ayrımcılığın işyerinde ve iş arama sürecinde görüldüğünü belirten Goodey, ''Bu da tabii ki ekonomik sıkıntı döneminde çok önemli'' dedi.



Goodey, azınlıkların ayrıca sağlık, barınma, eğitim ve güvenlikle ilgili alanlarda haksız muamele gördüklerini belirterek, Kuzey Afrikalılar'ın 5'te 1'inin, ırkları nedeniyle polis tarafından durdurulduklarını söylediklerine işaret etti.



Araştırmaya göre, görüşlerine başvurulanların yüzde 80'inden fazlası da uğradıkları ayrımcılığı, bir sonuç elde edemeyeceklerini düşündükleri için yetkililere bildirmediğini söyledi.



FRA'nın başkanı Morten Kjaerum da 25 yıldır insan hakları alanında çalıştığını belirterek, ortaya çıkan ayrımcılığın boyutuyla ve bunların şikayet edilememesiyle ilgili hayrete düştüğünü'' kaydetti.