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Ekonomi

AB'de 60 watt'lık ampuller tarih oluyor

Enerji tasarrufu yapmak için AB'de 60 watt'lık ampüller artık stoklanamayacak.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Enerji tasarrufu yapmak için AB'de 60 watt'lık ampüller artık stoklanamayacak.
 

Avrupa Birliği'nde enerji tasarrufu yapabilmek ve karbondioksit salımlarını azaltabilmek amacıyla bugünden itibaren AB ülkelerindeki mağazalar 60 watt'lık akkor ampul stoklayamayacak.


Eski model ampullerin Avrupa Birliği ülkelerinde üretimi de artık mümkün olmayacak.


Tüketicilerin enerji tasarrufu sağlayan ışıklandırmaya teşvik edilmesi bağlamında, 100 ve 75 watt'lık akkor ampuller daha önce piyasadan çekilmişti.


Yeni ampuller daha pahalı olmakla birlikte yüzde 80'e varan oranda daha az elektrik sarfediyor ve daha uzun ömürlü oluyor. Ancak yeni ampullerin yeterince aydınlık sağlamadığına inanan bazı tüketiciler, eski ampulleri stoklama yoluna gitmişti.


İngiltere'deki evlerde kullanılan 600 milyon ampulün büyük çoğunluğu, akkor telle (tungsten) aydınlatan türden ve birçokları hala bu ampulleri almaya devam ediyor.


2005 Yılında piyasanın yüzde 85'ini elinde tutan parlak ampullerin, pazar payı, 2005'te yüzde 56'ya indi. Küçültülmüş floresandan yapılma ampul satışlarıysa 2005'te sadece yüzde 3 iken 2009'da yüzde 23'e ulaştı.



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