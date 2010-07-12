AB'de 1.5 milyar dolarlık hesap hatası

T24- Giderek yaşlanan nüfus ve yüksek kamu borçlanması sorunları ile karşı karşıya kalan Avrupa Birliği'nin üye ülkelerde emeklilik yaşını yükselterek sürekli çağrı yaparken kendi bürokratlarına bu yıl için toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar emeklilik maaşı ödeyerek siyasi bir hesap hatası yaptığı öne sürüldü.





İddia, İngiliz Daily Telegraph gazetesinde yer aldı. Gazete, ekonomik sorunlarla mücadele için emeklilik fonlarında kesinti çaresine başvurulmasını isteyen Birliğin kendi politikasıyla iyi bir örnek oluşturmadığını yazdı. Gazete, Yunanistan hükümetinin büyük tepki toplayan emeklilik yaşını 65'e yükseltme kararı aldığını, İngiltere, Almanya ve İspanya'nın bunu daha da ileri taşımayı planladığını, AB’nin çağrısına henüz uymayan tek ülkenin emeklilik yaşını 2018 yılında kademeli olarak 62'ye çıkarmayı planlayan Fransa olduğunu vurguladı.





Hesaplamalara göre 2060 yılında Avrupa'da emekli her kişiye karşılık çalışan iki kişinin olacağını, bunun da günümüzdeki 1 emekliye karşı 4 çalışan oranının yarısı kadar olduğunu belirten Daily Telegraph, ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı günlerde Avrupa Birliği'nin kendi bürokratlarına ortalama 85 bin dolar yıllık emekli maaşı ödemesinin siyasi açıdan hoş karşılanmayacağını ekledi.