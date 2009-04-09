AB’de 131.500 Türk girişimci var

Avrupa Birliği'ndeki (AB) Türk girişimcilerin sayısının 131 bin 500 sınırına ulaştığı, yatırımlarının 14 milyar 465 milyon Euro olduğu bildirildi.



Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'ndan (TAVAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, AB'nin 27 ülkesinde göçmen niteliğinde 4 milyon 217 bin Türk yaşıyor.



Buna Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da yaşayan 970 bin Türk azınlık grubu da dahil edildiğinde Türk kökenli insanların AB'deki sayısı, 5 milyon 187 bin ile 5 milyon 200 bin sınırına yaklaşıyor.



Avrupa Birliği ülkelerindeki Türk nüfus dağılımı şöyle:



ÜLKE.................TOPLAM TÜRK (BİN)

Belçika.................130

Danimarka............56

Almanya.............2710

Fransa................ 380

Hollanda.............365

Avusturya.............233

İsveç.......................63

Büyük Britanya....150

Diğer Ülkeler.......130

Toplam................4217



TAVAK Mütevelli Heyeti Başkanı ve Avrupa Türk İşadamları Birliği (BTEU) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen de 1997 yılında AB'nin o günkü sınırları içinde 62 bin Türk girişimci yasarken, 2008 yılında bu sayının 108 bin sınırına ulaştığını belirtti.



Avrupa Birliği'ne 2004 yılında üye olan 10 ülkeyi de bu değerlendirmeye almaları durumunda şu anda AB sınırları içinde 131 bin 500 Türk girişimcinin yer aldığını ifade eden Şen, şunları kaydetti:



"2008 yılında Almanya başta olmak üzere AB'de ortaya çıkan ekonomik gerileme AB sınırları içinde yaşayan Türk girişimcileri de etkilemiştir. Tüm bu etkilere rağmen Avrupa'daki Türk girişimcilerinin 2009 yılı başında yatırımları 12 milyar avro sınırına varmıştır. 108 bin Türk girişimcinin Avrupa'daki yıllık ciroları da 48 milyar avro sınırını aşmıştır.



En önemli gelişmelerden biri de AB'de Türk girişimcilerin yarattıkları istihdamın 500 bin sınırına ulaşmasıdır. 496 bin 800 kişiye istihdam sağlayan Türk girişimcilerin yanında birçok genç, meslek eğitimi yapma imkanı bulabilmektedir.



Tüm bu gelişmeler ışığında AB'nin eski üyelerindeki sayıları son 12 ülkeye de yönlendirdiğimiz zaman bu ülkelerde bulunan Türk girişimcileri ile birlikte sayıları 131 bin 500'e varan Türk girişimcileri 14 milyar 465 milyon avroluk yatırım gerçekleştirmiş bulunmaktadır."

