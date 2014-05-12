ABD'den KKTC'ye diplomatik ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Kıbrıs müzakerelerine katkıda bulunmak amacıyla 21-23 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da olacak. Biden’in ziyareti ABD’den KKTC’ye, 52 yıl aradan sonra en üst düzeyde ziyaret olacak. En son 1962 yılında ABD eski başkanlarından Lyndon Johnson, başkan yardımcılığı döneminde Ada’ya gitmişti. Johnson, 1964 yılında dönemin Türkiye Başbakanı İsmet İnönü’ye Kıbrıs uyarısı yaptığı mektupla biliniyor.

Ada’daki Türk ve Rum kaynaklar, Başkan Yardımcısı Biden’in kalabalık bir ekiple geleceğini ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceğini duyurdu. Biden’in taraflardan kısa sürede Kıbrıs sorununu çözmelerini isteyeceği belirtiliyor.

ABD Başkan Yardımcısı’nın bir diğer gündem maddesi ise, doğu Akdeniz’de bulunan doğalgaz yatakları olacak.

ABD elçisi: Türkiye’ye boru hattı

Doğalgaz kaynakları ve Türkiye bağlantısıyla ilgili bir diğer açıklama ise, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi John Koenig’den geldi. Koenig, Rum Fileleftheros gazetesinde yayınlanan röportajında doğu Akdeniz doğalgazının Türkiye üzerinden boru hattıyla Avrupa’ya ulaşmasının seçenekler arasında bulunduğunu söyledi.

ABD elçisi, Kıbrıs sorununda, Rum ve Türk liderlere özellikle güvenlik alanında yardımda bulunabileceklerini belirtti. Koenig, Ada’da bulunacak bir çözümde Rum ve Türkler arasında güvenlikle ilgili büyük uçurum bulunduğuna dikkat çekerek, tarafların istemesi halinde yardımcı olacaklarını, NATO’nun devreye girip girmeyeceğini konuşmak için ise, çok erken olduğunu ifade etti.