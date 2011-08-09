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Dünya

ABD'DEN SOMALİ'YE 105 MİLYON DOLAR WASHINGTON (A.A)

09 Ağustos 2011 02:33

-ABD'DEN SOMALİ'YE 105 MİLYON DOLAR WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 - ABD'nin Somali'de açlıktan etkilenenlere 105 milyon dolar yardım yapacağı bildirildi. Beyaz Saray sözcüsü Jay Garney, bu yardımın ''mevcut para havuzu''ndan karşılanacağını söyledi. ABD'nin, kıtlık yaşanan Afrika Boynuzu ülkeleri, Somali dahil yardım için halihazırda 500 milyon dolar para ayırmış durumda olduğu belirtildi.  Birleşmiş Milletler'e göre, Somali'de 3 milyon 600 bin, Etiyopya ve Kenya dahil Afrika Boynuzu ülkelerinde ise 12 milyon insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

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