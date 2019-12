-ABD'DEN GİZLİ NASIL E-POSTALAŞTI? WASHINGTON (A.A) - 13.05.2011 - Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, Pakistan'da saklandığı evde internet erişimi olmamasına rağmen, Amerikalı yetkililerce tespit edilmesine imkan vermeyecek biçimde özenle kurduğu bir sistem sayesinde e-postalar gönderebildiği ortaya çıktı. Amerikan The Associated Press haber ajansının, Amerikalı bir terörle mücadele yetkilisinin verdiği bilgiye dayandırdığı habere göre, Bin Ladin'in geliştirdiği yöntem, onun, kendisini siber yollarla takip etmeye çalışan Batılı ülkelerin çabalarını yıllarca atlatmayı başarmasını ve arkasında hiçbir dijital iz bırakmadan dünyayla iletişim halinde kalmasını sağladı. Bin Ladin'in sisteminin disiplin ve güven üzerinde inşa edildiği belirtilen haberde, ancak bu sistemin, El Kaide liderinin öldürülmesinden sonra, arkasında ABD tarafından incelenecek kapsamlı bir e-posta yazışması arşivi bıraktığı kaydedildi. Bin Ladin'in öldürüldüğü binada ele geçirilen elektronik kayıtların, binlerce mesajı ve yüzlerce e-posta adresini ortaya döktüğü ifade edildi. -SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?- AP'nin haberine göre, Pakistan'ın kuzeydoğusunda, hiçbir telefon ve internet erişimi olmayan bir evde saklanan Bin Ladin, internet bağlantısı olmayan bilgisayarında yazdığı mesajları, bir flaş diske kaydediyor ve daha sonra bu flaş diski, güvenilir bir kuryeye veriyordu. Bin Ladin'in mesajının yazılı olduğu flaş diski alan kurye de uzak mesafedeki bir internet kafeye giderek, El Kaide liderinin mesajını bir e-postaya kopyalıyor ve gönderiyordu. Kurye, Bin Ladin'e gelen e-postaları da yine bir flaş diske kaydettikten sonra, diski El Kaide liderinin okuması için onun Pakistan'da saklandığı eve götürüyordu. Habere göre, Bin Ladin'in geliştirdiği sistem yavaş ve zahmetli bir süreç olmasına rağmen, o kadar titizdi ki en kıdemli istihbarat yetkilileri bile, onun bu sistemi uzun süre devam ettirebilme yeteneğini hayretle karşıladı. ABD'nin Bin Ladin'in kuryeler yoluyla iletişim kurabildiğinden her zaman şüphe ettiği, ancak bu iletişimin, onun öldürüldükten sonra arkasında bıraktığı materyallerden görülebildiği üzere, bu kadar geniş çapta olmasını beklemediği belirtildi. -BİN LADİN'İN EVİNDEN 100 CİVARINDA FLAŞ DİSK ELE GEÇİRİLDİ- Bin Ladin'i öldüren Amerikan özel birliğinin, operasyondan sonra 100 civarında flaş disk ele geçirdiği kaydedilirken, yetkililer, bu flaş disklerin, Bin Ladin ile dünya genelindeki ortakları arasındaki iletişime dair arşivleri içerdiğinin görüldüğünü ifade etti. El Kaide üyelerinin, e-posta adreslerini sürekli değiştirdiğinin bilinmesi nedeniyle, Bin Ladin'in ölümünden bu yana bu adreslerin ne kadarının hala aktif olduğunun ise bilinmediği belirtiliyor, ancak e-postalardaki elektronik adresler ve telefon numaralarından oluşan uzun listenin, internet servis sağlayıcılarına yönelik çok sayıda bilgi sorgulamasına neden olacağı kaydediliyor. Yetkililer, Bin Ladin'in ABD içindeki bir kişiyle haberleşip haberleşmediğine dair bilgi vermezken, haberde, teröristlerin geçmişte ABD merkezli internet sağlayıcılarını ya da bedava e-posta adreslerini kullandığına işaret ediliyor. Bin Ladin'in evinde ele geçirilen elektronik belgelerin sayısının fazlalığı yüzünden, Amerikan yönetiminin, belgelerin incelenmesinde, dünya genelindeki istihbarat camiasından Arapça bilen kişileri işe aldığı belirtiliyor. Yetkililer, belgelerin yeni bir terör saldırısı planını ortaya koymadığını, ancak Bin Ladin'in, kontrolü yardımcısı Eymen El Zevahiri'ye devrettiğinin düşünülmesinden çok sonra bile, El Kaide'nin operasyonlarında müdahil konumunu devam ettirdiğini kaydediyorlar. AP'nin haberinde, Bin Ladin'in evinde ele geçirilen dosyaların, ABD'ye sadece diğer El Kaide üyelerini yakalamasında katkı sağlama potansiyelini sunmakla kalmadığı, aynı zamanda teröristleri, izledikleri usulleri değiştirmeye zorlayabileceği ve bunun da onları hata yapmada ve ifşa olmada daha kırılgan hale getirebileceği belirtildi.