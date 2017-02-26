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Dünya

ABD'den YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı

Türkiye daha önce yaptığı açıklamalarda YPG ile işbirliği yapmanın, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceği vurgulanmıştı

26 Şubat 2017 13:26

Uluslararası haber ajansı Reuters, Suriye'nin Haseke ilinde çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) zırhlı araç yardımı yapıldığı anları görüntüledi.

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen YPG'ye zırhlı araç yardımı yapıldığı görüldü. Reuters'ın geçtiği fotoğraftaki konvoyun, başını YPG'nin çektiği Suriye Demokratik Güçleri'ne zırhlı araç yardımı taşıdığı bilgisi yer aldı.

SDG'ye olan askeri yardımın ABD tarafından yapıldığı biliniyor.

Türkiye daha önce yaptığı açıklamalarda YPG ile işbirliği yapmanın, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceği vurgulanmıştı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de geçtiğimiz gün şu ifadeleri kullanmıştı: "YPG’ye verdikleri ağır silahları, zırhlı taşıyıcıları muhaliflere verselerdi ne DEAŞ sorunu kalırdı ne de terör örgütüyle iş birliği yapmak zorunda kalırlardı."

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ReutersSuriyeHasekeSuriye Demokratik GüçleriSDG

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