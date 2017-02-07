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ABD'den YPG'ye ikinci parti zırhlı araç

SDG, ABD’nin başını çektiği Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle Rakka'ya kuzeyden 23 kilometre kadar yaklaştı

07 Şubat 2017 17:40

ABD, Türkiye'nin terör örgütü olarak ilan ettiği YPG'nin çoğunlunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bir parti zırhlı araç daha gönderdi. SDG'nin Rakka operasyonu sürüyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, ABD’nin Suriye’de IŞİD’le mücadele eden ve ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne gönderdiği zırhlı araçların kullanılmaya başlandı. Amerika’nın Sesi Radyo ve Televizyonu’nun haber ve görüntülerine göre, zırhlı araçlar Rakka operasyonunda kullanılıyor.

Haberde, ABD’nin Kanada yapımı olan zırhlı araçlardan ikinci bir partiyi daha geçen hafta Suriye’ye ulaştırdığı da belirtildi.

Rakka'ya 23 kilometre kaldı

Rakka’yı IŞİD’den temizlemek için ‘Fırat’ın Gazabı’ operasyonunu sürdüren SDG, ABD’nin başını çektiği Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle kente kuzeyden 23 kilometre kadar yaklaştı. Son olarak Mışrafa köyü IŞİD’den alındı. Türkiye, YPG’nin ‘PKK’nin Suriye kolu olduğu’ gerekçesiyle ABD’nin söz konusu yardımlarına karşı çıkıyor.

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