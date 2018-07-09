ABD'den YPG'ye 200 TIR silah sevkiyatı

Ankara’nın itirazlarına rağmen Washington Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentindeki DSG'ye 200 TIR daha silah gönderdi. Böylelikle, ABD şimdiye kadar DSG'ye 5000 TIR dolusu silah göndermiş oldu.

Al Masdar'in DSG içindeki aktivistlere dayandırdığı haberinde, ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde, DSG'ye yeni askeri sevkiyat yaptı.

Habere göre Washington, 200 kamyon dolusu silah, askeri teçhizat ve mühimmatı Haseke'ye gönderdi.

ABD'nin verdiği silahların Irak üzerinden Suriye'ye DSG güçleri ve Irak sınır muhafızları tarafından kontrol edilen Simalka sınır kapısından getirildiği bildiriliyor.

DSG kaynakları, kendilerine ulaşan silahları Haseke'nin güneyinde IŞİD'e karşı devam eden operasyonlarında kullanacaklarını söyledi.

ABD, DSG'ye Haziran ayında da 250 tırla ağır silah ve zırhlı Hummer araçları göndermişti. Son sevkiyatla birlikte ABD şimdiye kadar DSG'ye en az 5000 TIR ağır silah sevkiyatı yapmış oldu.