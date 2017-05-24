ABD'den YPG'ye 100 TIR silah

ABD'nin Rakka operasyonu için YPG'ye verdiği silahlar Kamışlı'dan TIR'larla sevk edildi. 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı sevkiyatta 100 civarında TIR, PYD bölgesine ulaşmış oldu.

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin hava ve kısmi kara desteği ile ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (SDG), "Fırat'ın Gazabı" adı ile başlattıkları Rakka operasyonu sürüyor. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, ABD'nin operasyon için YPG'ye verdiği silahlar Kamışlı'dan TIR'lar yüklenip, Rakka operasyonunu yapan güçlere ulaştırılıyor.

Suriye ve Irak'taki Kürt internet sitelerindeki haberlere göre, Tabka ilçesinin alınmasından sonra IŞİD'in ilan ettiği hilafetin başkenti olarak gördüğü Rakka kenti 3 yönden kuşatıldı. Rakka'nın merkezine bağlı köylerde şiddetli çatışmalar olurken, Rakka'nın doğusunda yer alan Hemrat Nasir kasabasının büyük bölümü IŞİD'den temizlendi.

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw televizyonu, IŞİD'in Demokratik Suriye Güçleri'nin koalisyonun hava desteği ile sürdürdüğü operasyonlar ile sahip olduğu toprakları günden güne kaybettiğini, SDG'nin 2 kilometre kadar yaklaştığı Rakka'yı 3 yönde kuşatma altına aldığını, IŞİD'in şu anda sadece Deyra Zor yolunu kullanabildiği haberini verdi.

Öte yandan, ABD'nin, Demokratik Suriye Güçlerinin omurgasını oluşturan YPG'ye ağır silah desteğini vermesi ile ilgili kararından sonra Kamışlı kentine gelen silah ve cephanelerin TIR'lar ile Rakka operasyonunu sürdüren güçlere sevkiyatının ise devam ettiği görüldü. Bölgeden çekilen görüntülerde, silah ve cephane dolu konteynerlerin TIR'larla götürülmesi yer aldı.