ABD’den YPG kararı: Artık silah verilmeyecek

ABD'nin İŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun sözcüsü Albay Steve Warren, Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı mücadele eden PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye artık silah ve mühimmat verilmeyeceğini açıkladı.

DHA’dan Nafız Albayrak’ın haberine göre, Albay Steve Warren, sinevizyon aracılığıyla Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında katıldı. Toplantıda bir gazetecinin, 'Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin YPG'ye artık silah ve mühimmat vermeyeceğini söyledi. Bu durum böyle ise Türkiye ile ilgili başka bir durum ortaya çıkıyor. Buna ne dersiniz ? “ şeklindeki sorusuna Warren, ABD'nin bundan böyle YPG'ye silah ve mühimmat sağlamayacağını belirterek , “Artık YPG'ye silah ya da mühimmat sağlamıyoruz. Daha önce havadan balyalar halinde sağladığımız silahlar, Suriye Arap koalisyonu içindi. Bundan sonra gelecekte yapılacak silah ve mühimmatlar Arapların başını çektiği Suriyeli muhaliflere gidecek. Şu andaki politikamız bu” diye konuştu.

“Türkiye ile yakın temas halindeyiz”

Warren, başka bir soru üzerine bu konuda Türkiye'nin daha önce dile getirdiği kaygılarını anladıklarını belirterek, “Diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğim. Türkler NATO üyesi ve İŞİD ile mücadelede yakın müttefikimiz. Kendileri ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Kendileri ile yakın temas halindeyiz” diye konuştu. Ne tür kararlar aldıklarını dile getirmeyeceğini belirten Warren, “Elbetteki Türklerin kaygıları var ve biz de bunları göz önüne alıyoruz. Onlar müttefiklerimiz, İŞİD'İ yenme konusundaki ortak amaca erişmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye'nin İŞİD ile mücadelede çok büyük işler yaptığını belirten Warren, bunun başında Türkiye'nin İŞİD'e karşı mücadele eden Suriyeli muhalif güçlere yakın hava desteği sağlamasının geldiğini belirtti. Warren, “Suriyeli muhaliflerin bazılarını eğit-donat programı kapsamında Suriye'den çıkardık, Türkiye'de eğittik, geri yolladık. Bunu özellikle dile getiriyorum çünkü, bu yöntemin başarısız ilişkin çok eleştiriler var. Evet, bu programı sürdürmemeye karar verdik. Ama bu programın sonuçları ortada” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’nin YPG’ye silah desteği geçtiğimiz yıl Kobani’de IŞİD ile süren savaşta havadan balyalar şeklinde gönderilmeye başlamıştı.