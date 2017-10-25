ABD'den YPG açıklaması: Gerginlik yaratacak eylemlerden uzak durun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’de Rakka’nın IŞİD'den kurtarılmasının ardından YPJ/YPG’lilerin PKK lideri Abdullah Öcalan posteri açması konusunda yorumda bulundu. Nauert, YPG’yi kastederek ‘tüm tarafları saldırgan görülebilecek ve bölgede yeni gerginlikler yaratacak eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz’ dedi.

Amerikalı sözcü ülkesinin terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalıştığını da kaydetti.

Yeni video hatırlatıldı

Salı günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’e Öcalan posterine Washington’dan gelen tepkiler üzerine YPG’lilerin yeni bir video yayınladığı hatırlatıldı. Söz konusu videodan haberi olmadığını söyleyen Nauert, sahadaki gruplardan gelen yorumların hepsine yanıt veremeyeceğini belirtti.

Nauert şöyle konuştu:

‘Size söyleyebileceğim şu; Rakka’nın özgürleştirilmesi sadece koalisyon için değil bütün Suriye halkı için açık bir kazanım. Bütün tarafları – bunun içinde videosu olduğunu söylediğiniz gruplar da var- saldırgan görülebilecek ve bölgede yeni gerginlikler yaratacak eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD Türkiye ile çok yakın çalışıyor. ABD yönetimi terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalışıyor’