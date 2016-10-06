ABD'den YPG açıklaması: Federasyon taleplerini desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, 7PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde kontrolünde tuttuğu bölgelerde federasyon kurmak istemesini desteklemediklerini, Suriye’nin bütünlüğünün korunmasından yana olduklarını söyledi.

Toner, günlük basın toplantısında PYD’nin Suriye’de tek taraflı federasyon kurulmasına ilişkin bu hafta sonu düzenlemeyi planladığı konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toner, Suriye’nin geleceğine Suriye halkı tarafından karar verilmesi gerektiğini belirterek, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 no'lu kararı gereğince Suriye’nin geleceğine ilişkin kararların Suriye halkı tarafından alınmasını desteklediklerini söyleyen Toner şunları kaydetti:

“BMGK’nın bu kararı Cenevre Bildirisine bağlı olarak Suriye’nin geleceğinin Suriye halkı tarafından tayin edilmesini öngörüyor. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse, biz Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını ve Suriye’de bütün grupları kapsayan demokratik bir yapının sağlanmasını destekliyoruz.”

Suriye’deki bütün tarafların BM kararları bağlamında birlikte çalışması gerektiğini kaydeden Toner, “Herhangi bir grubun kalkıp kendi sınırlarını ve sistemini fiili bir durum yaratarak sağlamasını istemiyoruz.” dedi.