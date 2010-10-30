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Dünya

ABD'DEN YEMEN'E YARDIM TEKLİFİ WASHINGTON (A.A)

30 Ekim 2010 23:30

-ABD'DEN YEMEN'E YARDIM TEKLİFİ WASHINGTON (A.A) - 30.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın terörle mücadele danışmanı John Brennan, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i arayarak, ülkesinin Yemen hükümetine El Kaide'ye karşı mücadelesinde yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.     Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Brennan'ın, "son olaylara ilişkin soruşturmalarda ortak çalışmak da dahil, terörizme karşı mücadelede yakın işbirliği yapmanın öneminin de altını çizdiği" bildirildi.  Yemen'den ABD'ye gönderilen iki paket bomba, Dubai ve İngiltere'deki Doğu Midlans Havaalanlarında ele geçirilmişti.  ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano, paket bombaların El Kaide terör örgütünün izlerini taşıdığını söylemişti.

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