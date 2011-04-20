ABD'den yardım paketi, Avrupalılardan askeri danışman

T24 - Bu sayfayı arkadaşıma gönder Yazıcı için Amerika Birleşik Devletleri, Libyalı isyancılara para yardımı yapmaya hazırlanırken, İngiltere, İtalya ve Fransa isyancılara 'stratejik' destek vermek üzere ülkeye askeri danışman grupları sevkediyor.



Washington yönetimi 25 milyon dolar tutarındaki paketin "ölümcül olmayan yardımlar" için kullanılacağını duyurdu.



Yani isyancılara silah sağlanmayacak.



Yönetimin üst düzey yetkililerinden Joseph Macmanus, Geçici Ulusal Konsey denetimindeki güçlere taşıt, telsiz, tıbbi malzeme ve araç gereçle, savaşçılar için yiyecek istihkakı sağlayacaklarını bu şekilde sivillerin korunmasına destek olacaklarını söyledi.



Bu karar, Libya'da aylardır süren ve Libya lideri Muammer Kaddafi ile görevden ayrılması talebiyle ayaklanan isyancılar arasındaki denge durumunu kırmaya yönelik bir adım olarak görülüyor.



Bölgedeki çatışmalar her geçen gün yeni can kayıplarına yol açıyor. Son olarak Misrata'da bulundukları noktaya bir havan topu isabet eden batılı bir gazetecinin öldüğü açıkladı.



Ölen İngiliz gazeteci ve fotoğrafçı Tim Hetherington, ABD'de Vanity Fair için çalışıyordu.



Afganistan'daki ABD askerleri üzerine çalışmaları ile 2007 Dünya Basın Fotoğrafları ödülünü alan 41 yaşındaki Hetherington, yapımcılığını üstlendiği "Restrepo" belgeseli ile iki Oscar ödülüne aday gösterilmişti.



Bir grup halinde, çatışmaları fotoğraflamaya çalıştıkları bildirilen gazetecilerden üçü de yaralandı.



Geçen ay da El Cezire kameramanı Ali Hasan el Cebir Bingazi'de uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.



Birleşmiş Milletler, demokratik değişim talepleriyle başlayan eylemler karşısında ordunun saldırısına uğrayan sivillerin korunması için çıkarılan1973 sayılı kararla işgal hariç gerekli tüm önlemlerin alınmasını istemiş, silah ticaretini yasaklamış ve bir uçuşa yasak bölge oluşturmuştu.



Şimdi, kararın giderek daha geniş bir çerçevede yorumlandığını gösteren adımlar atılıyor.



İsyancılar için İngiliz, Fransız ve İtalyan askeri danışmanlar

İngiltere'nin ardından Fransa ve İtalya da Libya lideri Muammer Kaddafi'yi devirmeye çalışan isyancılara danışmanlık yapmak üzere irtibat subaylarından oluşan küçük birer ekip gönderiyor.



İtalya savunma bakanı heyette 10 askeri danışman olacağını açıkladı; Fransa hükümet sözcüsü kendi gönderecekleri ekipte sayının 10'dan az olacağını bildirdi.



İngiltere de Bingazi'deki isyancılara destek vermek için 10-12 kişilik benzer bir ekip göndereceğini açıklamıştı.



İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, subayların Libya lideri Muammer Kaddafi'nin muhaliflerini eğitmeyeceğini ve silahlandırmayacağını söyledi.



William Hague'in açıklamasına göre İngiliz subaylar isyancılara, askeri örgütlenmelerini ve iletişimlerini geliştirme yolunda yardımcı olacak.



Trablus'taki Libya yönetimi yetkilileri ise bu karara tepki göstererek askerlerin Bingazi'ye gönderilmesinin provokasyon anlamına geleceğini ve hedef olarak görüleceklerini belirtti.





Sarkozy'ye cesur destek teşekkürü



Reuter ajansının haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'da hava saldırılarının arttırılacağını söyledi.



Fransa hükümet sözcüsü François Baroin ise, Fransa'nın Libya'ya askeri güç gönderme niyeti olmadığını bir kez daha tekrarladı.



Ancak Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, asker konuşlandırmanın "BM Güvenlik Konseyi tarafından ele alınmaya değecek bir fikir" olduğunu söyledi.



Fransız yetkililer bu açıklamaları yaparken, Libya'daki isyancıların temsilcisi Abdül Celil de Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşerek, "Libya devrimine verdikleri cesur destek için" Fransızlara teşekkür etti.



Bir teşekkür açıklaması da Libya'nın sürgündeki Veliaht Prensi'nden geldi.



Brüksel'de Avrupa Parlamentosu üyelerine hitap eden Muhammed el Senusi ülkesini 'dünyanın en büyük zorbalarından birinden' kurtarmak için daha büyük bir uluslararası gayret gösterilmesini istedi.



Senusi, 'özgürlük savaşçısı' diye tanımlaıdğı isyancılara verdikleri desteğe atıfta bulunarak İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi "liderlik vasıfları" dolayısıyla övdü.



Prens Muhammed 1969'da asker Muammer Kaddafi amcası Kral İdris ve veliaht prens olan babası Hasan el Senusi'yi devirdiğinde çocuk yaştaydı.



Senusi ailesi 1988'de ülkeden ayrılmalarına izin verilene dek ev hapsinde tutuldu, aile daha sonra Londra'ya yerleşti.



İsyancılara eleştiriBatılı hükümetler isyancıların Libya lideri Muammer Kaddafi karşısında etkin bir güce dönüşememesi durumunda NATO öncülüğündeki operasyonların daha uzunca bir süre devam edebileceği düşünülüyor.



Bu arada insan hakları savunucuları Libyalı isyancıları mücadelelerinde kara mayınlarını kullanmama sözünden dönmekle suçladı.



BBC hafta sonunda Ecdebiye yakınlarında yola anti tank mayını döşeyen isyancıların görüntülerini kaydetmişti.



İnsan Hakları İzleme Örgütü bunun isyancıların verdiği teminatlara aykırı olduğunu belirtti.



Örgüt ayrıca Kaddafi güçlerinin kullandığı mayın ve misket bombaları konusunda da kanıt topluyor.

