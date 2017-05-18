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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Washington'daki olaylarla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki Türk Büyükelçiliği rezidansı önündeki şiddet olaylarını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı "ifade özgürlüğü şiddetle karşılık bulmamalı" yorumunu yaptı.

18 Mayıs 2017 02:42

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'da Türk Büyükelçiliği rezidansı önündeki protestolarda Türk güvenlik güçlerinin de karıştığı şiddet olaylarından dolayı endişeli olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, "Şiddet hiçbir zaman ifade özgürlüğünün yanıtı olamaz" dendi.

Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesi paralelinde büyükelçilik rezidansı önünde gerginlik yaşanmıştı.

Erdoğan'ın konuta gelmesi öncesinde toplanan, "Demirtaş'a özgürlük” pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması taşıyan bir grup Erdoğan aleyhine sloganlar atmaya başladı. Aynı yerde Erdoğan'ı karşılamak için Türk bayraklarıyla toplanan bir grup da Erdoğan lehine gösteri yaptı.

İki grup arasında başlayan gerilim önce sözlü tartışmaya sonra da tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. ABD polisi kavgayı ayırmakta zorlanırken, bazı polis memurları korumaları durdurmak için cop kullandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre olaylarda en az 9 kişi yaralandı. İki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/MK/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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