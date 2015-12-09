ABD'den vizesiz seyahate kısıtlama

Paris katliamının ardından ABD Temsilciler Meclisi, bazı ülke vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kısıtlanmasını öngören bir tasarıyı kabul etti. Tasarı, 13 Kasım'daki Paris saldırılarını gerçekleştiren saldırganların, ABD'ye vizesiz girme hakları bulunmasından dolayı hazırlandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre tasarıda, Mart 2011'den sonra Irak ve Suriye'de bulunmuş kişilere ABD'ye girişlerinde vize koşulu getirilmesi isteniyor. Vize zorunluluğu getirilmesi istenenlere, ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde olan İran ve Sudan'ı ziyaret etmiş kişiler de dahil.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 19 üye hayır oyu kullanırken, 407 üye vize kısıtlamalarına destek verdi. Tasarıyı Beyaz Saray'ın da desteklediği öğrenildi.

ABD, Vize Muafiyeti Programı kapsamında 38 ülkenin vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

ABD'ye, vatandaşları vize almadan girebilen 38 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brunei, Şili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monaco, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan ve İngiltere.

ABD'li yetkililer, vize muafiyetine dahil olan Avrupa ülkelerinden 5 binden fazla kişinin, radikal örgütlere katılmak üzere Suriye ve Irak'a gittiğini belirtti.

Tasarı Senato'dan da geçip yasalaşırsa, vize muafiyeti uygulanan tüm ülkelerin vatandaşlarının Nisan 2016'dan itibaren ABD'ye biyometrik verileri içeren elektronik pasaportla giriş yapmaları gerekecek.