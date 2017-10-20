ABD'den vize açıklaması: Önemli ilerlemeler kaydettik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaşanan vize kriziyle ilgili konuştu.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize sorununa yönelik, iki ülke heyetleri arasında gerçekleşen görüşmeye değinen Nauert, "Görüşmeler olumlu geçti, önemli ilerlemeler kaydettik" ifadelerini kullandı.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Nauert, "Türkiye'de gözaltına alınan, akademisyen, gazeteci, sivil toplum örgütü üyeleri ve aktivistlerle ilgili konuştu. Nauert, tutuklamalarda 'kanıt yetersizliği olduğunu belirtirken, bu durumdan dolayı kaygılı olduklarını" dile getirdi.

Nauert, "Türkiye'de yapılan tutuklamalarla ilgili endişlerimizi Türk hükümetine defalarca ilettik" dedi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, 'FETÖ'nün 17-25 Aralık'a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcıZekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.

Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.