ABD'den Venezuela'ya sert tepki: Derhal serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela'da yaşanan son gelişmelere dair bir açıklama yapıldı. Siyasetçilerin gözaltına alınmasını eleştiren bakanlık, "muhalif liderleri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Muhalif liderler Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma bugün gözaltına alınmıştı.

AB'den de tepki gelmişti

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’da iki muhalefet liderinin gözaltına alınması “yanlış bir adım” olarak değerlendirildi.

Venezuela hükümetine ülkedeki gerginliği azaltması yönünde çağrıda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Catherine Ray, muhalefet liderlerinin gözaltına alınmasını “yanlış bir adım” olarak değerlendirdi.

Ray, düzenlediği basın toplantısında, “Hatırlarsanız, birkaç hafta önce Leopoldo Lopez'in hapishaneden ev hapsine geçişini memnuniyetle karşılamıştık. Bugün duyduğumuz haberlerin açıkçası yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz. Henüz net olmayan durum hakkında Venezuela makamlarından daha fazla bilgi bekliyoruz "dedi.

BM de tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler, Venezuela'da 2 muhalif liderin tekrar gözaltına alınmasından derin endişe duyulduğunu belirterek, gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'daki muhalif liderden Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın tekrar gözaltına alınmasından derin endişe duyuyorum. Venezuela hükümetine, ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullandıkları için gözaltına alınanları derhal serbest bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İki muhalif liderin "keyfi" olarak gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada, Hüseyin, geçen hafta sonu ülkedeki gösteriler sırasında 10 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ve hükümetin bu ölümlerin nedenini bağımsız ve hızlı şekilde araştırması gerektiğini vurguladı.

Hükümete aşırı güç kullanmama uyarısında bulunan Hüseyin, tüm taraflara şiddette başvurmama çağrısı yaptı.

Venezuela’da, muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma dün gece yarısı evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. 2014'te hapis cezası alan muhalif lideri Lopez'in 14 yıllık cezası geçen ay ev hapsine çevrilmişti. Antonio Ledezma ise iktidarı devirmeye çalışma suçundan 2015 yılında ev hapsine çarptırılmıştı.