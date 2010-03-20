ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'de terör' uyarısı

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünen ya da Türkiye'de bulunan vatandaşlarını olası terör ve şiddet eylemleri konusunda uyardı.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'deki artan güvenlik kaygıları konusunda uyarır ve onlara, Amerikan vatandaşları ve çıkarlarına karşı terör eylemleri ve şiddet tehdidini anımsatır" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, seyahat uyarısının 19 Mart 2010 ile 30 Nisan 2010 tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi.



"Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarının, sürmekte olan 'Amerika Defol, Bu Vatan Bizim" kampanyası ve terör örgütü DHKP/C ile ilişkili yaklaşan yıl dönümleri nedeniyle özellikle ihtiyatlı olmaları gerektiği" belirtilen açıklamada, "Türkiye'deki Amerikan ve/veya Türk-Amerikan kültürel ve ticari kuruluşlarına karşı eylemlerin olasılık dahilinde olduğu" kaydedildi.



Açıklamada, "Amerikan vatandaşlarına üst düzeyde ihtiyatlı olmalarını ve güvenlik bilincini artıracak uygun adımlar atmalarını hatırlatırız" ifadesine yer verildi.



"Türkiye'deki ABD misyonunun 21 Marttaki Nevruz konusunda Amerikan vatandaşlarını uyardığı, bu tarihte Türkiye'de, geçmişte bazılarında şiddet olaylarının da meydana geldiği, protestolar düzenlendiği ve bunların tekrarlanabileceği" belirtildiği açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de oturan Amerikan vatandaşlarını olası gösterilere karşı alarmda olmaları ve kalabalıktan kaçınmaları çağrısı" yapıldı.



Açıklamada, "Barışçıl niyetler taşıyan gösterilerin çatışma ve şiddete dönüşebileceği, dolayısıyla Amerikan vatandaşlarından mümkün olduğu kadar gösteri alanlarından uzak durmaları" istendi.



"Amerikalıların sık uğradığı bilinen yerlerde özel bir dikkat gösterilmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği ve konsolosluklarıyla ilgili irtibat bilgilerine yer verildi, yurt dışında yaşayan ve yurt dışına seyahat eden Amerikan vatandaşlarına yönelik tavsiyeler de sıralandı.