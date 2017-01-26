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ABD'den vatandaşlarına Türkiye uyarısı

Hava alanları da dahil olmak üzere toplu taşıma merkezlerinde saldırı olabileceği ifade edildi

26 Ocak 2017 17:18

ABD Dışişleri Bakanlığı, web sitesinde yayınlanan ve Türkiye'deki artan terör riskinin altının çizildiği uyarıda ülkenin güneydoğusundaki terör tehdidi nedeniyle de seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada, Türkiye'de büyük organizasyonlarda turistik yerlerde, restoranlarda, gece klüplerinde, ticari merkezlerde, kutsal mekanlarda, hava alanları da dahil olmak üzere toplu taşıma merkezlerinde saldırı olabileceği ifade edildi.

Bakanlık, İstanbul'a ve güneydoğu bölgesine resmi seyahatte bulunmak isteyen personeline kısıtlama getirdiğini duyurdu. 2016 yılında yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan birçok saldırı olduğunu hatırlatan ABD Dışişleri, ülkede Amerikan karşıtı söylemlerin arttığının altını çizerek ABD vatandaşlarının hedef alınabileceğini belirtti.

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