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Dünya

ABD’den vatandaşlarına ‘Türkiye’ uyarısı

ABD, Türkiye’nin güneydoğusuna seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu

29 Ağustos 2016 23:21

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı geldi. Ülkedeki artan terör riskinin altının çizildiği uyarıda Türkiye'nin güneydoğusuna seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Türkiye'nin "güneydoğusundan kaçınılması" istenen uyarıda Türkiye'de "terörist gruplarının tehditlerinin arttığı" söylendi.

ABD elçiliği ve konsolosluklarında çalışanların ailelerinin bir süre daha Türkiye'ye gelmeyecekleri bildirilen uyarıda, kararın kısmen 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar sebebiyle verildiği belirtildi.

Açıklamada Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te yaşanan saldırılar hatırlatılırken, "yabancı ve ABD'li turistlerin açık olarak yabancı ve yerli terör örgütlerince hedef alındığı" da öne sürüldü.

Seyahat kısıtlaması olan yerlerse "Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ" olarak verildi.

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