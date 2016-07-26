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Dünya

ABD'den vatandaşlarına Türkiye seyahati uyarısı

“Planlarınızı gözden geçirin”

26 Temmuz 2016 22:39

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünen ABD'lilere 'seyahat planlarınızı gözden geçirin' uyarısını yaptı.

Açıklamada hem büyükelçiliğin hem de Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki darbe girişimi sonrası süreci ve olağanüstü hâl ilanını yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Ankara'daki büyükelçilikte ve İstanbul'daki başkonsoloslukta görevli personelin isteklerine bağlı olarak ABD'ye dönmesine de izin verileceği belirtiliyor.

Açıklamada ayrıca 3 aylık olağanüstü hâl döneminde Türkiye'ye giden ABD'lilerin normalin üzerinde güvenlik tedbiriyle ve seyahat kısıtlamalarıyla karşılaşabileceği vurgusu da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli görülmesi halinde olağanüstü hâl süresinin uzatılableceğini söylemişti.

Türkiye'yi ziyaret eden ABD'lilere ise ülkenin güneydoğu bölgesine gitmemeleri tavsiye ediliyor.

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