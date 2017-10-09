ABD'den vatandaşlarına: Türkiye ABD vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına, Türkiye\'nin vize vermeyi durdurduğunu duyurdu.

ABD Ankara Büyükelçiliği\'nin Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Türkiye hükümeti ABD vatandaşlarına vize hizmetlerini 8 Ekim itibarıyla durdurduğuğunu açıkladı. Açıklamaya göre bu (durdurma), sınırda verilen fiziki sticker vizeleri ve online elektronik vizeleri (e-vize) içeriyor. Türkiye\'ye seyahat etmeyi planlayan ve bu düzenlemeyle ilgili sorusu olan ABD vatandaşları, en yakın Türkiye elçiliğine, konsolosluğuna ya da Türkiye Dışişleri Bakanlığı\'na başvurrabilirler. Türkiye\'deki Ankara Büyükelçiliğimiz, İstanbul, İzmir ve Adana\'daki konsolosluklarımız açıktır ve ABD vatandaşlarına hizmet vermeye devam etmektedir.\"

