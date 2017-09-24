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ABD'den vatandaşlarına referandum uyarısı

ABD, vatandaşlarını 'muhtemel şiddet olayları'na karşı uyardı

24 Eylül 2017 15:00

ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu nedeniyle vatandaşlarına yönelik bir seyahat uyarısı yayınladı.

ABD’nin Irak Büyükelçiliği, yarın düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde ülkedeki Amerikan vatandaşlarını ‘muhtemel şiddet olayları’na karşı uyardı.

Elçilikten yapılan açıklamada, referandum sırasında huzursuzluk çıkabileceği belirtilerek, "Amerikan vatandaşları özellikle IKBY ile Irak hükümeti arasında tartışmalı olan bölgelere seyahat etmekten kaçınmalı" denildi.

 

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