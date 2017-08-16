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Dünya

ABD'den vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı

"ABD vatandaşları İran'da tutuklanma ve gözaltına alınma riskiyle karşı karşıyadır"

16 Ağustos 2017 05:56

ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklanma ve gözaltına alınma risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarını İran'a yapacakları seyahat konusunda uyardı.

Bakanlık, İran'a yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Özellikle ABD ve İran çifte vatandaşlığı bulunan kişiler başta olmak üzere ABD vatandaşları İran'da tutuklanma ve gözaltına alınma riskiyle karşı karşıyadır" ifadesine yer verildi.

İran'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına yolculuklarını erteleme önerisinde bulunulan açıklamada, İran'da ABD vatandaşlarının "haksız yere" gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin İran ile doğrudan diplomatik ve konsolosluk ilişkisi bulunmadığına dikkat çekilerek, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğinin ABD vatandaşlarının haklarını savunduğu ifade edildi.

 

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