ABD'den vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırılarını gerekçe göstererek Avrupa'ya seyahat edecek Amerikan vatandaşlarını uyardı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 1 Mayıs'ta yayınlanan seyahat uyarısının 1 Eylül tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, Fransa, İsveç, İngiltere ve Rusya'da düzenlenen saldırılara değinilen açıklamada, terör örgütleri IŞİD, El Kaide ve bunların uzantı yada türevi örgütlerin Avrupa genelinde terör saldırıları düzenleyebilecekleri ve bunu uygulamaya da geçirebilecekleri belirtildi.



Söz konusu ülkelerde yerel yönetimlerin terörle mücadele çabalarını sürdürdükleri dile getirilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın potansiyel saldırılar konusunda kaygı duyduğu, terör örgütü sempatizanlarının, yada aşırı radikal kişi yada grupların herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenleyebilecekleri ifade edildi.



Avrupa'ya seyahat edecek Amerikalılardan, turistik mekanlar, ulaşım merkezleri, pazarlar ve alışveriş merkezleri ile yerel hükümet kurumlarından uzak durmaları istendi. Bunlara ek olarak, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, yüksek profilli olaylar, eğitim kurumları, havaalanları gibi noktaların saldırılar için öncelikli yerler olduğu vurgulandı.

