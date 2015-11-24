ABD'den vatandaşlarına 3 aylık seyahat uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışına çıkacak Amerikan vatandaşlarını "artan terör tehlikesi" nedeniyle uyardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada; IŞİD, El Kaide, Boko Haram gibi örgütlerin birden fazla bölgede saldırılar planlamayı sürdürdükleri belirtildi.

Amerikan vatandaşlarından, 24 Şubat 2016'ya kadar kamuya açık mekanlarda dolaşırken ve toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederken dikkatli olmaları, kalabalık yerlerde dolaşmaktan da kaçınmaları istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında IŞİD üyelerinin Suriye ve Irak'tan geri döndüklerine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca son bir yıl içinde Fransa, Nijerya, Danimarka, Türkiye ve Mali'de saldırılar düzenlendiği; IŞİD'in Mısır'da düşen Rus yolcu uçağına bomba koyduğunu bildirdiği hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise özellikle Amerikan vatandaşlarının hedef alınacağına inanmadıklarını söyledi. Perşembe günü milyonlarca Amerikalı, Şükran Günü nedeniyle seyahata çıkacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı en son geçen yıl Aralık ayında Avustralya'da düzenlenen bir saldırı sonrası vatandaşlarına benzer bir uyarı yapmıştı.