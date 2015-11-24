T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den vatandaşlarına 3 aylık seyahat uyarısı!

“Kalabalık yerlerde dolaşmaktan kaçının”

24 Kasım 2015 10:54

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışına çıkacak Amerikan vatandaşlarını "artan terör tehlikesi" nedeniyle uyardı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada; IŞİD, El Kaide, Boko Haram gibi örgütlerin birden fazla bölgede saldırılar planlamayı sürdürdükleri belirtildi.

Amerikan vatandaşlarından, 24 Şubat 2016'ya kadar kamuya açık mekanlarda dolaşırken ve toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederken dikkatli olmaları, kalabalık yerlerde dolaşmaktan da kaçınmaları istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında IŞİD üyelerinin Suriye ve Irak'tan geri döndüklerine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca son bir yıl içinde Fransa, Nijerya, Danimarka, Türkiye ve Mali'de saldırılar  düzenlendiği; IŞİD'in Mısır'da düşen Rus yolcu uçağına bomba koyduğunu bildirdiği hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise özellikle Amerikan vatandaşlarının hedef alınacağına inanmadıklarını söyledi. Perşembe günü milyonlarca Amerikalı, Şükran Günü nedeniyle seyahata çıkacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı en son geçen yıl Aralık ayında Avustralya'da düzenlenen bir saldırı sonrası vatandaşlarına benzer bir uyarı yapmıştı.

 

ETİKETLER

abdterör uyarısıseyahatboko haramışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24