-ABD'den Ürdün'e 360 milyon dolar yardım AMMAN (A.A) - 28.09.2011 - ABD, Ürdün'e 360 milyon dolara yakın para yardımında bulunacağını açıkladı. Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yardımın, Ürdün'de yeni iş olanakları yaratılması, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve siyasi gelişime katkı sağlanması amacını taşıdığı belirtildi. Yetkililer, yardımın 184 milyon dolarlık bölümünün, ülkenin dış borçlarının ödenmesi ve siyasi reformların hızlandırılması yönünde kullanılacağını ifade etti. Yardımın ayrıca, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve su yönetimine ilişkin konularda da kullanılacağı kaydedildi. ABD, Ürdün'e son 60 yıldır yaklaşık 7,4 milyar dolarlık finansal destek sağladı. Geçtiğimiz aylarda binlerce Ürdünlü, daha geniş demokratik haklar ve daha rahat yaşam koşulları için gösteriler düzenlemişti.