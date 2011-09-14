-ABD'den Ulusal Geçiş Konseyi'ne destek sözü TRABLUS (A.A) - 14.09.2011 - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jeffrey Feltman, Washington yönetiminin yeni dönemde Libya'ya destek vereceğini söyledi. Trablus'a giderek Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yönetimiyle bir araya gelen Feltman, ülkedeki silahlı grupların kontrol altına alınmaya başladığını ve Libya'nın İslami grupların hakimiyetinde olan bir ülkeye dönüşmeyeceğini belirtti. Washington yönetiminin Libyalı sivilleri korumak için NATO ile birlikte askeri operasyonlara devam etmeye kararlı olduğunu vurgulayan Feltman, UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri ve polis üzerinde artan kontrol bizi cesaretlendiriyor. Bunun zor bir görev olduğunu biliyoruz. Libya'nın geçici yönetimi adımlarını güçlendiriyor ve milis kuvvetlerini tek bir sivil otorite altında topluyor" dedi. Muhalif koalisyon içindeki İslamcı grupların gücü hakkındaki bir soruyu cevaplandıran Feltman, yeni dönemde tek bir grubun ülkede hakimiyet kuracağı konusunda endişe taşımadıklarını ifade etti.