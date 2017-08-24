ABD'den Ukrayna'ya silahsız destek sözü

Türkiye'deki temaslarının ardından Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilân etmesinin 26'ıncı yıldönümü törenlerine katılan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Washington'ın Kiev hükümetine desteğini sürdüreceğine dair söz verdi. Ancak Mattis, Kiev'in istediği silahların gönderileceğine ilişkin güvence vermedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Perşembe günü başkent Kiev'de yaptığı görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, ABD'nin Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı koymayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Mattis, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki şiddete son verilmesini hedefleyen Minsk Anlaşması'na uymamakla suçladı.

"Rusya'nın şiddet yoluyla uluslararası sınırları değiştirmek isteğini, bağımsız ve özgür Avrupa'yı yıkmak istediğini bildiklerini” belirten Mattis, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının Washington tarafından tanınmadığını vurguladı.

Silah yardımı konusunda güvence yok

ABD Savunma Bakanı Mattis, Ukrayna'dan gelen tanksavar füzesi talebine ilişkin açıklamalarda da bulundu. ABD hükümetinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımının savunma amaçlı olup olmadığının titizlikle incelendiğini hatırlatan Mattis, Ukrayna'nın saldırgan olmadığını, kendi topraklarını savunduğunu belirtti. Ancak Mattis, talep edilen silahların gönderileceği konusunda güvence vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama, Rusya'ya karşı herhangi bir provokasyonu engellemek için, Ukrayna'ya silah yardımına onay vermemişti.

ABD, Ukrayna'ya 2015 yılından beri yaklaşık 640 milyon euro tutarında askeri yardımda bulundu.

Patlamada en az 2 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü törenlerine Mattis'in yanı sıra aralarında Türkiye Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu uluslararası düzeyde çok sayıda davetli katıldı. Başkent Kiev'deki törende yaklaşık 4 bin 500 ordu mensubu ve güvenlik görevlisi geçit yaptı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda, yaklaşık 7 bin polis memuru görev yaptı. Buna rağmen, askeri geçidin yapıldığı yerin yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamada iki kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlamaya "bilinmeyen bir cismin” neden olduğu belirtildi. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise patlamanın holiganlar tarafından gerçekleştirilen bir eylem olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. Ukrayna'da kamu düzenini bozan eylemler "holiganlık” olarak nitelendiriliyor.

Alman Haber Ajansı dpa'nın Ukrayna'daki televizyon kanallarına dayandırarak verdiği haberinde, patlayıcı bir maddenin hareket halindeki bir araca fırlatıldığı kaydedildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/dpa, JD/BK