ABD'den 'uçuşa yasak bölge' yanıtı



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından başkent Washington'da yapılan açıklamada, Türkiye'nin arzusu olan ve Almanya Başbakanı Merkel'in destek verdiği Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' oluşturulması önerisine ilişkin ABD'nin tutumuna açıklık getirildi.

Açıklamada, "Başbakan Merkel'in görüşlerini dikkate aldık, fakat bizim tutumumuzda değişen bir şey yok" denildi. ABD Başkanı Barack Obama daha önce birçok kez, uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Suriye krizinin çözümüne yardımcı olmayacağını dile getirmişti. Obama, bu bölgenin hayata geçirilmesi için karada yoğun bir çaba içinde olunması gerektiğini belirtmişti. Rusya da Merkel'in önerisini geri çevirmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin talebi olan Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' oluşturulması önerisine destek vermiş ve böyle bir bölgenin 'iyi niyetin bir göstergesi' olacağını ifade etmişti.