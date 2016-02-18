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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den 'uçuşa yasak bölge' yanıtı

ABD, Almanya Başbakanı Merkel'in de destek verdiği Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' oluşturulması önerisine karşı çıktı.

18 Şubat 2016 12:10


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından başkent Washington'da yapılan açıklamada, Türkiye'nin arzusu olan ve Almanya Başbakanı Merkel'in destek verdiği Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' oluşturulması önerisine ilişkin ABD'nin tutumuna açıklık getirildi.

Açıklamada, "Başbakan Merkel'in görüşlerini dikkate aldık, fakat bizim tutumumuzda değişen bir şey yok" denildi. ABD Başkanı Barack Obama daha önce birçok kez, uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Suriye krizinin çözümüne yardımcı olmayacağını dile getirmişti. Obama, bu bölgenin hayata geçirilmesi için karada yoğun bir çaba içinde olunması gerektiğini belirtmişti. Rusya da Merkel'in önerisini geri çevirmişti.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin talebi olan Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' oluşturulması önerisine destek vermiş ve böyle bir bölgenin 'iyi niyetin bir göstergesi' olacağını ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Almanya Başbakanı MerkelSuriyeDışişleri Bakanlığı SözcüsüWashingtonTürkiyeAlmanya Başbakanı MerkelABDMerkelBaşkanı Barack ObamaBaşbakanı Merkel TürkiyeDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/BK

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