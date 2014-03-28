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ABD'den Twitter yasağı için Türkiye'ye tavır koyma çağrısı

ABD, AGİT'i Twitter yasağı nedeniyle Türkiye'ye tavır koymaya çağırdı

28 Mart 2014 01:04

ABD, Türk hükümetinin sosyal medyaya koyduğu erişim yasaklarını, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) taşıdı. ABD'nin daimi AGİT temsilcisi Daniel B. Baer bugün Viyana'da, tüm AGİT üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katıldığı toplantıda bir konuşma yaparak, "ABD; Türk hükümetinin Twitter gibi sosyal medya sitelerine erişimi yasaklamasından endişe duymaktadır" dedi. 

ABD’li Büyükelçi, Twitter yasağını kaldıran Ankara İdare Mahkemesi kararına vurgu yaparak, "AGİT de yasağa karşı tavır koymalı" mesajı verdi. 

 

AGİT de Türkiye'yi eleştirsin 

 

AGİT'in de "Türk hükümetinin bu tavrını eleştirenler korosuna" dahil olmasını isteyen ABD’li Büyükelçi, AGİT çerçevesinde üye ülkelerin imza koydukları, Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Anlaşması’nın ifade özgürlüğüne ilişkin maddelerine atıfta bulundu.  Amerikalı Büyükelçi, şöyle dedi: 

“Yetkililerin beğenmedikleri mesajları taşıyan unsurlara saldırıya geçilmesi, ki bunlar internet ya da mobil platformlar da olabilirler, geleneksel basılı ya da görsel medya organları da olabilir, kabul edilemez. Ayrıca, tecrübeler bu tavrın vatandaşların hükümetlerine yönelik daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrılarını da engelleyemediğini göstermiştir." 

 

‘Türk hükümeti mahkeme kararına uysun’ 

 

Baer, Ankara İdare Mahkemesi'nin Twitter yasağını kaldıran kararına da atıfta bulunarak, "Ankara mahkemesinin dün aldığı Twitter yasağının hukuksuz olduğuna ilişkin kararını da not aldık. Türk hükümetine bu karara uyma ve Türkiye'nin iletişim kurumlarına erişimi açma çağrısında bulunuyoruz" dedi. 

 

Büyükelçi 'başka kısıtlama koymayın' dedi, YouTube yasağı geldi 

 

ABD'nin AGİT nezdindeki temsilcisi, konuşmasında Türk hükümetine, "bu tip yeni hukuksuz kısıtlamalardan kaçınılması çağrısı" da yaptı. Ancak ABD’li Büyükelçi'nin konuşmasından sadece birkaç saat sonra, bu kez TİB Youtube'a erişim yasağı getirdi.

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