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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den "Türkiye'yi koruma" sözü

YPG krizi sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme Londra'da gerçekleşti

11 Mayıs 2017 20:55

Rakka operasyonu için YPG'nin de aralarında yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne silah gönderme kararı alan Amerika Birleşik Devletleri, Ankara'nın güvenlik endişelerini gidermek amacıyla bir kez daha Türkiye'ye güvence verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Somali Konferansı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, YPG krizinin gölgesinde ABD Savunma Bakanı James Mattis'le görüştü.

YPG kararı sonrası Trump yönetimi ile yapılan ilk görüşmede YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gören Türkiye'nin endişeleri masaydı.

Pentagon Sözcüsü, Londra'daki görüşmede Mattis'in Türkiye'yi koruma konusunda ABD'nin taahüdünü tekrarladığını söyledi.

YPG kararının hemen ardından Pentagon ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda da Türkiye'ye güvence verilmişti.

"Türkiye ile istihbarat işbirliği artacak"

YPG'ye silah sağlama kararından iki gün sonra Washington'ın Ankara ile istihbarat paylaşımını artırma kararı aldığı belirtiliyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek amacıyla ortak istihbarat çabalarını güçlendirme kararı alındı.

Bu çerçevede insansız hava araçları ile elde edilen istihbarat başta olmak üzere daha fazla bilgi paylaşımı yapılacağı belirtiliyor.

Gözler Erdoğan'ın ABD ziyaretinde

Gelecek hafta Washington'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantasındaki en önemli konulardan biri YPG'ye silah yardımı olacak.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin endişelerini ABD Başkanı Donald Trump'a bizzat ileteceğini duyurmuştu.

"Silahlar henüz YPG'ye ulaşmadı"

Associated Press haber ajansına konuşan bir yetkili ise Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşan güçler arasında yer alan YPG'ye silah teslimatına henüz başlanmadığını söyledi.

IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin Sözcüsü Albay John Dorrian'sa silahların bir bölümünün Suriye'de olduğunu, hızlı bir şekilde dağıtıma başlayabileceklerini söylemişti. Dorrian ayrıca IŞİD'le mücadelenin sona ermesinin ardından silahların geri alınmayacağını aktarmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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