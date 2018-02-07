ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afri'de başlattıkları Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Trump yönetimi tarafından, haftaya Türkiye’ye iki üst düzey ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara’ya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise İstanbul’a geliyor.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster İstanbul’a, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Ankara’ya geliyor. McMaster ve Tillerson’ın, Suriye’de ABD’nin ısrarcı olduğu politika ve Afrin operasyonu nedeniyle kopma noktasına gelen ilişkileri tamir etmeye dönük mesajlar vermesi bekleniyor. İki önemli ismin, Ankara’nın Zeytin Dalı operasyonunu Menbiç’i de kapsayacak şekilde genişletmemesi için bazı formüller masaya koyması bekleniyor.

Hürriyet Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Ankara’nın güvenli bölge konusundaki negatif tepkisini kamuoyuna duyurmasının ardından ABD Dışişleri resmi bir teklif sunulmadığı açıklaması yapmak durumunda kalmıştı. Ancak hem Amerikalı diplomatlar hem de asker kanadı Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunun alanını ve süresini kısıtlamak için güvenli hat formülü üzerinden pazarlık yapılabileceği kanaatini koruyor. 13 Şubat’ta gelecek olan McMaster’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

Tillerson'ın üçüncü ziyareti olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuğu olarak Ankara’ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi daha muhtemel. Bu, Trump yönetimi göreve geldiğinden beri bir yıl içinde Tillerson’ın Türkiye’ye yaptığı üçüncü ziyaret olacak. Tillerson son haftalarda Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ikisi yüz yüze olmak üzere çok sayıda görüşme yaptı. Türkiye’nin Afrin harekâtını sınırlamak için 30 km’lik güvenli hat önerisini gündeme getiren isim Tillerson’dı. Türk tarafı ilişkilerdeki Suriye kaynaklı tansiyonun düşürülmesi için ABD’nin YPG/PYD ile ilişkisini gözden geçirdiği anlamına gelecek bir dizi güven arttırıcı adımı şart koşmuştu. Ankara’nın beklentisi ABD yönetiminin YPG’ye ağır silah gönderilmeyeceğine yönelik sözünü tutması ve daha önce gönderdiği silahları toplamaya başlaması.

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