ABD'den Türkiye'ye Suriye Demokratik Güçleri'ni hedef almama çağrısı

ABD Savunma Bakanı Ash Carter Türkiye'ye, Suriye'deki harekâtında Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) hedef almama ve IŞİD'le (Irak Şam İslam Devleti) mücadeleye odaklanma çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanı, YPG (Halk Savunma Birlikleri) güçlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmekte olduğunu belirtti.

Carter, ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'ın Pazar günü Türk mevkidaşıyla görüştüğünü de söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook da, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, 'Suriye'de Cerablus'un doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefiki olan bazı muhalif gruplarla ile Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalardan kaygı duyduklarını' belirtmişti.

Pazartesi gün içinde, İstanbul Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Kurtulmuş Pentagon'un açıklamasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Bu hassasiyetimizi biliyorlar. Ortada verilmiş bir söz var. PYD Fırat'ın batısında olmayacak. Burada bir çatışma yaşanmaması için, önce bu meselenin hallini isteriz. ABD'den PYD üzerindeki etkisini kullanmasını bekliyoruz."

Bu arada Pazartesi akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında 24 Ağustos'tan bu yana 400 kilometrekare alan terörist unsurlardan temizlendi" ifadesi yer aldı.

TSK, son 24 saat içinde 20 hedefin vurulduğu da açıkladı.

Açıklamada ayrıca, "Bu kapsamda harekâtın 6'ncı gününde, son 24 saat içerisinde Cerablus ve civarındaki bölgede teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen hedefler (20 hedef) Fırtına obüsleriyle 61 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur" ifadesi de yer aldı.

Öte yandan Kilis'e düşen roket mermileri sonucu altı kişi yaralandı.

DHA ve AA, roket mermilerinin Suriye'nin kuzeyinde, IŞİD'in elindeki El Bab kasabasından atıldığını bildirdi.

Ajanlar TSK'nın roket atılan bölgeye obüslerle ateş açtığını belirtti.