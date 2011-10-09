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Dünya

ABD'den Türkiye'ye sondaj uyarısı: İlişkimiz bozulabilir

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Akdeniz’de yaşanan gerginliğin Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerini etkileyebileceğini yazdı.

09 Ekim 2011 03:00

T24 - Amerikan Wall Street Journal gazetesi Akdeniz’de yaşanan gerginliğin Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerini etkileyebileceğini yazdı.



Gazete güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın kapalı kapılar ardında Türk yetkilileri, petrol ve doğalgaz tartışması konusunda Kıbrıs’a yönelik tehditlerinden geri adım atmaları yönünde uyardığını öne sürdü.


Clinton ayrıca Kıbrıs Rum kesimine ait olarak tanınan sularda petrol arama çalışmaları yapan Noble Energy adlı şirketin bir Amerikan firması olduğunu hatırlattı. Makaleye göre ABD’li üst düzey yetkililer Türkiye’nin Filistin’e donanma eşliğinde gemi yollaması halinde iki müttefik arasında silahlı karşılaşma riskinin artmasından da endişe ediyor. Ayrıca Washington’dan bazı strateji uzmanlarının ABD Başkanı Barack Obama’ya Akdeniz’de ‘kırmızı çizgiler çizmesini’ tavsiye ettikleri ancak bu durumun Ankara’yı sinirlendirebileceği belirtildi.

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