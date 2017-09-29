ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride "ABD vatandaşlarına bu dönemde Türkiye'ye seyahat etme gerekliliğini dikkatlice değerlendirmelerini ve Türkiye'nin güneydoğusuna gitmekten kançınmalarını önermekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye'de 2016 ve 2017'de turistik bölgelerde, kamusal alanlarda, özel kutlamalarda, spor müsabakalarında bir dizi koordineli ve eşzamanlı terör saldırısı düzenlendiğine, bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldüğüne" dikkat çekildi.

"Herkes her an tutuklanabilir"

ABD yönetimi, seyhat uyarısında Türkiye'nin darbe girişiminden sonra olağanüstü hal ilan ettiğini, bu koşullar altında yetkileri genişletilen kolluk kuvvetlerinin herkesi her an tutuklayabileceğini vurgulandı.

Türkiye'deki terör tehdidinin devam ettiği belirtilen uyarıda, "Büyük spor ve/veya kültürel etkinlikler, turistik yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ticari merkezler, ibadethaneler ve metro, otobüs, köprü, otobüs terminali ve deniz ulaşımı da dahil olmak üzere ulaşım noktalarında önceden herhangi bir uyarı olmaksızın yeni saldırılar" olabileceği ifade edildi.

Bu uyarının, 28 Mart tarihinde yayınlanan ve "Türkiye genelinde terör örgütlerinin yarattığı tehdidin arttığı ve güneydoğuya seyahat edilmekten kaçınılması gerektiği" belirtilen açıklamanın yerine geçtiği de vurgulandı.

Yayınlanan uyarıda, Türkiye'de tutuklanan veya gözaltına alınan ABD vatandaşlarının avukatlarıyla veya aileleriyle görüşmelerine izin verilmediği belirtildi. Bazı Amerikan vatanşlarının gözlatına alınmasalar bile sınırdışı edildiği bazılarınınsa Türkiye'den çıkışına izin verilmediğini aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de bulunan personeline ve aileleri ile vatandaşlarına kalabalık bölgelerden, turistik noktalardan ve siyasi toplantılardan uzak durmalarını istedi.

DW/GY/HS

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